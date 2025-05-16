Politico: ЕС опасается союза Венгрии, Словакии и Румынии против Украины

Европейские политики всерьез обеспокоены объединением премьеров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо, а также кандидата на пост президента Румынии Джордже Симиона против Украины, пишет Politico.
Уточняется, что чиновники выступают против поставок оружия киевскому режиму, а значит могут помешать поддержке Украины со стороны Евросоюза.
Напомним, сейчас в Румынии проходят президентские выборы. Первый тур состоялся 4 мая, Симион опередил оппонента и набрал 40,96% голосов, за Никушора Дана проголосовали лишь 20,99%. Второй тур гонки запланирован на 18 мая.
Джордже Симион выступает за урегулирование конфликта на Украине и прекращение поставок оружия ВСУ, в Киеве он объявлен персоной нон грата.
Ранее Симион потребовал компенсацию от Киева за помощь.