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Politico: ЕС опасается союза Венгрии, Словакии и Румынии против Украины

Кандидат в президенты Румынии Джордже Симион выступает против поддержки Украины и поставок ей оружия.

Европейские политики всерьез обеспокоены объединением премьеров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо, а также кандидата на пост президента Румынии Джордже Симиона против Украины, пишет Politico.

Уточняется, что чиновники выступают против поставок оружия киевскому режиму, а значит могут помешать поддержке Украины со стороны Евросоюза.

Также в материале подчёркивается, что если Румыния встанет на сторону Венгрии и Словакии, то это нанесет серьезный удар по Евросоюзу, ведь Бухарест ранее всегда был «стойким приверженцем НАТО и ЕС».

Напомним, сейчас в Румынии проходят президентские выборы. Первый тур состоялся 4 мая, Симион опередил оппонента и набрал 40,96% голосов, за Никушора Дана проголосовали лишь 20,99%. Второй тур гонки запланирован на 18 мая.

Джордже Симион выступает за урегулирование конфликта на Украине и прекращение поставок оружия ВСУ, в Киеве он объявлен персоной нон грата.

Ранее Симион потребовал компенсацию от Киева за помощь.