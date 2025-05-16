Глава Башкирии назвал Евразийский НОЦ флагманским проектом

Радий Хабиров также рассказал, что в Уфе идет строительство второй очереди межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра. Общая его площадь превысит 140 тыс. кв. метров, и это будет одна из лучших в стране площадок для прорывных открытий. На территории объекта уже расположены структурные подразделения ведущих университетов республики, а также офисы индустриальных партнёров. Действуют более 20 лабораторий и исследовательских центров, «Стартап студия», студия «Муха», «Точка кипения», киберфизическая платформа «Берлога».