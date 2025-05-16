Глава Башкирии назвал Евразийский НОЦ флагманским проектом

Он отметил, что в регионе придают большое значение участию наших вузов в федеральных программах. В этом году к программе «Приоритет 2030» присоединился аграрный университет. Теперь вместе с нефтяным, медицинским университетами и УУНиТ республика получит более миллиарда рублей федеральных средств.
С 2022 года на базе Уфимского университета науки и технологий открыта передовая инженерная школа «Моторы будущего», которая решает глобальную научно-технологическую задачу по созданию высокоэффективных электрических и гибридных силовых установок, агрегатов и их систем для боевой и гражданской авиации России, превышающих мировой уровень. В 2024 году на развитие науки, инженерного образования и закупку новейшего оборудования в рамках деятельности передовой инженерной школы привлечены 1,2 млрд рублей федеральных средств.
Радий Хабиров также рассказал, что в Уфе идет строительство второй очереди межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра. Общая его площадь превысит 140 тыс. кв. метров, и это будет одна из лучших в стране площадок для прорывных открытий. На территории объекта уже расположены структурные подразделения ведущих университетов республики, а также офисы индустриальных партнёров. Действуют более 20 лабораторий и исследовательских центров, «Стартап студия», студия «Муха», «Точка кипения», киберфизическая платформа «Берлога».