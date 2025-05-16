ВВС Украины заявили о потере еще одного F-16. Военная операция, день 1178-й

Средства ПВО сбили шесть беспилотников над Севастополем. ВВС Украины заявили о потере еще одного истребителя F-16. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин в настоящее время не планирует поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву. Журнал Der Spiegel сообщил, что в офисе Владимира Зеленского царит паника из-за переговоров с Россией в Стамбуле. «Газета.Ru» ведет хронику событий.