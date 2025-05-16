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ВВС Украины заявили о потере еще одного F-16. Военная операция, день 1178-й

Средства ПВО сбили шесть беспилотников над Севастополем. ВВС Украины заявили о потере еще одного истребителя F-16. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин в настоящее время не планирует поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву. Журнал Der Spiegel сообщил, что в офисе Владимира Зеленского царит паника из-за переговоров с Россией в Стамбуле. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:37 Украина потеряла сотни миллионов долларов при закупках оружия у недобросовестных производителей и торговцев, пишет газета Financial Times со ссылкой на государственные документы, судебные материалы и беседы с чиновниками.

8:26 В Киеве произошли взрывы и сработала система ПВО, сообщил мэр города Виталий Кличко.

8:21 В офисе Владимира Зеленского царит паника из-за переговоров с Россией в Стамбуле, сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источник.

8:16 Германия в настоящее время не планирует поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире немецкого телеканала ZDF.

8:10.

8:07 ❗️ Украинские воздушные силы сообщили о потере еще одного F-16. Он выполнял боевое задание, но на борту возникла «нештатная ситуация», пилот катапультировался.

8:04 Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении шести беспилотников над морем на большом отдалении от берега.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1178-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.