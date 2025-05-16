Напомним, что запланированные на 15 мая в Стамбуле переговоры между российской и украинской делегациями сорвались. Российская сторона, прибывшая вовремя, ожидала украинских представителей почти 24 часа, но они так и не появились. В связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вновь раскритиковала Зеленского, намекая на то, что его неадекватное поведение, вызванное употреблением запрещённых веществ, препятствует началу переговорного процесса. Лишь вечером 15 мая Зеленский представил новый состав украинской делегации и предложил провести переговоры в формате онлайн. Ожидается, что они состоятся 16 мая.