Переговоры России и Украины в Турции. Онлайн

8:42 В офисе Владимира Зеленского царит паника из-за переговоров с Россией в Стамбуле, сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источник.
8:37 Россия и Украина «имеют шансы» выработать документ по завершению военных действий на переговорах в Стамбуле, заявил представитель МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, итоговый документ будет легитимным, «несмотря на истечение срока полномочий Зеленского».
В то же время он выразил обеспокоенность, что Украина хочет обсуждать в Стамбуле исключительно прекращение огня, а не более широкий круг вопросов.
8:35 Представитель США будет задействован на переговорах РФ и Украины в Стамбуле, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
8:32 Переговоры России и Украины в Стамбуле должны были начаться еще вчера, но их перенесли на сегодня. Делегация РФ заявила, что будет ждать украинских коллег с 10 часов утра.
8:30 Здравствуйте, дорогие читатели. В Стамбуле сегодня должны пройти первые с весны 2022 года прямые переговоры Москвы и Киева. «Газета.Ru» ведет онлайн встречи.