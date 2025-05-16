Переговоры России и Украины в Турции. Онлайн

В Стамбуле 16 мая должны пройти первые с марта 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. Представители РФ 16 мая будет ожидать украинцев с 10 утра. Делегацию со стороны Киева возглавит министр обороны Рустем Умеров, со стороны Москвы — помощник президента Владимир Мединский. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию о встрече переговорщиков и подготовке к ней.