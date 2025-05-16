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Переговоры России и Украины в Турции. Онлайн

В Стамбуле 16 мая должны пройти первые с марта 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. Представители РФ 16 мая будет ожидать украинцев с 10 утра. Делегацию со стороны Киева возглавит министр обороны Рустем Умеров, со стороны Москвы — помощник президента Владимир Мединский. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию о встрече переговорщиков и подготовке к ней.

Источник: Газета.Ру

8:42 В офисе Владимира Зеленского царит паника из-за переговоров с Россией в Стамбуле, сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источник.

8:37 Россия и Украина «имеют шансы» выработать документ по завершению военных действий на переговорах в Стамбуле, заявил представитель МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, итоговый документ будет легитимным, «несмотря на истечение срока полномочий Зеленского».

В то же время он выразил обеспокоенность, что Украина хочет обсуждать в Стамбуле исключительно прекращение огня, а не более широкий круг вопросов.

8:35 Представитель США будет задействован на переговорах РФ и Украины в Стамбуле, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

8:32 Переговоры России и Украины в Стамбуле должны были начаться еще вчера, но их перенесли на сегодня. Делегация РФ заявила, что будет ждать украинских коллег с 10 часов утра.

8:30 Здравствуйте, дорогие читатели. В Стамбуле сегодня должны пройти первые с весны 2022 года прямые переговоры Москвы и Киева. «Газета.Ru» ведет онлайн встречи.