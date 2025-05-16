Глава Узбекистана и вице-президент Турции обсудили многоплановое сотрудничество

В начале встречи высокий гость передал узбекскому лидеру искренние приветствия и теплые пожелания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения и углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
С глубоким удовлетворением отмечены продолжающиеся интенсивные контакты и обмены на разных уровнях. Растут объемы взаимной торговли и инвестиций, увеличивается количество совместных предприятий, частота авиарейсов.
Собеседники высоко оценили плодотворные итоги очередного заседания Межправительственной комиссии, бизнес-диалога и выставки, прошедших сегодня в городе Ташкенте.
Вместе с тем подчеркнули важность принятия мер по дальнейшему наращиванию товарооборота, в том числе за счет расширения номенклатуры товаров в рамках Соглашения о преференциальной торговле.
Речь также шла о совместном продвижении проектов в сферах инноваций, энергетики, промышленности, фармацевтики, текстильной отрасли, туризма, образования и других, формирования нового портфеля проектов кооперации и программы культурно-гуманитарного обмена.
Особое внимание стороны уделили подготовке повестки дня очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.