Дмитрук назвал террористом вошедшего в делегацию Украины генерала Поклада

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук назвал вошедшего в состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле генерала СБУ Александра Поклада террористом и убийцей. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.
По словам Дмитрука, Подклад ищет способ его убить, а когда-то даже обещал за его голову $250 тыс.
«Член украинской переговорной группы Александр Поклад — террорист и убийца, который уже ранее предлагал $250 тыс. за мою голову и до сих пор ищет возможность меня убить», — утверждает украинский депутат.
Ранее стало известно, что Поклада считают причастным к убийству финансиста Дениса Киреева, участвовавшего со стороны Украины в первом раунде переговоров, которые прошли в Белоруссии в феврале и марте 2022 года. 5 марта Киреев был убит в центре Киева. Как писала Wall Street Journal, застрелили финансиста агенты СБУ, заподозрив его в государственной измене.
Добавим, что генерал Александр Поклад является заместителем главы Службы безопасности Украины.