Дмитрук назвал террористом вошедшего в делегацию Украины генерала Поклада

Ранее стало известно, что Поклада считают причастным к убийству финансиста Дениса Киреева, участвовавшего со стороны Украины в первом раунде переговоров, которые прошли в Белоруссии в феврале и марте 2022 года. 5 марта Киреев был убит в центре Киева. Как писала Wall Street Journal, застрелили финансиста агенты СБУ, заподозрив его в государственной измене.