«Не такая война»: ВСУ массово кидают иностранных «солдат удачи» на деньги

В составе их подразделения, как утверждает Бобров, были граждане США, европейских стран и Колумбии. Вопреки распространённому мнению, особенно о колумбийцах как о стойких и храбрых бойцах, реальность, по его словам, иная. Многие из них поняли, что столкнулись с войной, сильно отличающейся от их представлений, и теперь ищут любую возможность уйти или просто дождаться окончания контракта.