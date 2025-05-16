СМИ: в Европе рассматривают полное торговое эмбарго против России

«Полное торговое эмбарго против России — является одним из вариантов, в то время как страны ЕС и их соседи собираются в Албании», — указано в материале.
Очередной шестой по счету саммит Европейского политического сообщества пройдет в столице Албании Тиране в пятницу, его главными темами станут безопасность, ситуация на Украине, экономическое сотрудничество и миграция.
Отмечается, что страны ЕС помимо полного эмбарго рассматривают возможность введения пошлин в отношении российского экспорта.
Концепция Европейского политсообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании объявили в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.
Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.
При этом Россию и Белоруссию в этот проект его организаторы не включили.