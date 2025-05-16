Источник рассказал о графике встреч на переговорах в Стамбуле

Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются там же, где и в 2022 году — в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Россия будет ожидать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра, заявил журналистам Мединский.