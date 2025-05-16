Трехсторонняя встреча России, Украины и Турции запланирована на 12:30 в Стамбуле

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не разочарован уровнем российской делегации на встрече с Украиной в Турции в отличии от своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Кроме того, Трамп изначально настоял на том, чтобы Зеленский согласился на прямые переговоры с российской стороной в Стамбуле.