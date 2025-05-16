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Трехсторонняя встреча России, Украины и Турции запланирована на 12:30 в Стамбуле

Трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована на 12:30 в Стамбуле. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщил источник в турецком МИД.

Трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована на 12:30 в Стамбуле. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщил источник в турецком МИД.

Уточняется, что встреча делегаций Турции, США и Украины пройдет до встречи с участием российской делегации, она должна начаться в 10:45.

— Трехсторонняя встреча в формате Турция — Россия — Украина начнется в 12:30 мск в рабочем офисе администрации президента Турции в Долмабахче, — цитирует собеседника РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не разочарован уровнем российской делегации на встрече с Украиной в Турции в отличии от своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Кроме того, Трамп изначально настоял на том, чтобы Зеленский согласился на прямые переговоры с российской стороной в Стамбуле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли шанс, что глава РФ Владимир Путин будет присутствовать на переговорах в Турции.

14 мая российский лидер Владимир Путин утвердил состав делегации, которая отправилась на встречу в Турцию. Ее возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.