Паслер определил города Свердловской области, в которых появятся новые автобусы

Для муниципалитетов закупят 39 автобусов, из которых 36 — среднего класса, 3 — малого класса. Деньги направятся городам, в которых проживают менее 150 тысяч человек.
Так, Новоуральск, Первоуральск и Краснотурьинск получат по семь автобусов, Верхняя Салда — пять автобусов, Красноуральск — три автобуса, Верхняя Пышма, Тугулым и Ирбит — по два автобуса, Талица, Верхняя Тура, Ачит и Бисерть — по одному автобусу.
Региональный бюджет профинансирует порядка 70% расходов на покупку автобусов. Города могут либо самостоятельно приобрести их, либо передать субсидию перевозчику для закупки. Каждый муниципалитет определил три маршрута, по которым пойдет транспорт. Планируется, что поставки завершатся до конца этого года.
УралПолитRu ранее сообщал, что в Екатеринбурге появятся 15 новых автобусов-гармошек. По словам главы города Алексея Орлова, общественный транспорт будет работать на газомоторном топливе, а в салонах появятся камеры видеонаблюдения, зарядки и кондиционеры.