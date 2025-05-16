Паслер определил города Свердловской области, в которых появятся новые автобусы

Так, Новоуральск, Первоуральск и Краснотурьинск получат по семь автобусов, Верхняя Салда — пять автобусов, Красноуральск — три автобуса, Верхняя Пышма, Тугулым и Ирбит — по два автобуса, Талица, Верхняя Тура, Ачит и Бисерть — по одному автобусу.