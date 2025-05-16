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Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле. День второй. Главное

В Турции второй день ждут возобновления первых прямых российско-украинских переговоров с весны 2022 года. Вчера, 15 мая, они так и не состоялись. Прямой контакт делегаций Москвы и Киева ожидается в полдень. Известно, что на переговорах не будет присутствовать госсекретарь США. Что происходит в Стамбуле 16 мая — в подборке «Ъ».

Источник: РИА "Новости"

  • Российская делегация 16 мая будет ждать украинскую с 10 утра, написал в Telegram-канале накануне глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.
  • Трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и Турции запланирована на 12:30 в Стамбуле. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком МИДе. Трехсторонняя встреча делегаций Турции, США и Украины состоится в 10:45, добавил он.
  • Непосредственно встреча делегаций России и Украины в Стамбуле ожидается в полдень с приветствия турецкой стороны, сообщил источник ТАСС.
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан выступит в прямом эфире с речью перед началом переговоров России и Украины, добавляет источник «РИА Новости» в турецком дипведомстве.
  • Информации о четырехсторонней встрече делегаций России, Украины, США и Турции нет, сказал источник «РИА Новости».
  • Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул, передает AFP. Ранее он заявил, что представитель США будет присутствовать на переговорах России и Украины в Стамбуле. Сам он присутствовать там не будет.
  • Директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон будет представлять США на переговорах с делегацией России в Стамбуле, пишет Reuters со ссылкой на американские власти.
  • Президент США Дональд Трамп поздно вечером 15 мая заявил, что до конца не уверен, куда он отправится после саммита в ОАЭ. Вероятнее всего его команда вернется в Вашингтон.