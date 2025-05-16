В Конституцию Башкирии внесут изменения

Как пояснил председатель Госсобрания Константин Толкачев, среди прочего будут дополнены полномочия руководителя региона и расширен круг субъектов, которые могут вносить в Курултай законопроекты.
"В Конституции Башкортостана закрепляются принципы организации публичной власти, установленные федеральным законодательством. На конституционном уровне определяется структура республиканского парламента. Уточняется перечень вопросов, отнесенных к ведению правительства РБ. Так, к полномочиям законодательного органа дополнительно относятся контроль за соблюдением республиканских законов, решение вопроса о недоверии или доверии премьер-министру республики и его заместителям, заслушивание информации о деятельности органов местного самоуправления.
Правом законодательной инициативы предлагается наделить молодежную общественную палату при ГС по вопросам ее ведения. Это будет способствовать не только совершенствованию государственной молодежной политики, но и повышению гражданской активности молодежи, формированию ее правовой и политической культуры", — отметил спикер.
Известно, что законопроект поддержал профильный парламентский комитет. Депутаты намерены завершить работу над ним в весеннюю сессию.