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В Конституцию Башкирии внесут изменения

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии на ближайшем пленарном заседании планируют внести изменения и дополнения в Конституцию РБ. Соответствующий документ представлен Главой республики Радием Хабировым.

Источник: Башинформ

Как пояснил председатель Госсобрания Константин Толкачев, среди прочего будут дополнены полномочия руководителя региона и расширен круг субъектов, которые могут вносить в Курултай законопроекты.

"В Конституции Башкортостана закрепляются принципы организации публичной власти, установленные федеральным законодательством. На конституционном уровне определяется структура республиканского парламента. Уточняется перечень вопросов, отнесенных к ведению правительства РБ. Так, к полномочиям законодательного органа дополнительно относятся контроль за соблюдением республиканских законов, решение вопроса о недоверии или доверии премьер-министру республики и его заместителям, заслушивание информации о деятельности органов местного самоуправления.

Правом законодательной инициативы предлагается наделить молодежную общественную палату при ГС по вопросам ее ведения. Это будет способствовать не только совершенствованию государственной молодежной политики, но и повышению гражданской активности молодежи, формированию ее правовой и политической культуры", — отметил спикер.

Известно, что законопроект поддержал профильный парламентский комитет. Депутаты намерены завершить работу над ним в весеннюю сессию.