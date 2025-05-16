В Самаре планируют устроить оздоровительный отдых 40 детей из города Снежное ДНР

В Самаре прошло оперативное совещание регионального правительства. Одной из повесток дня стал вопрос об организации оздоровительного отдыха для детей из ДНР.
Щербицкая Оксана Владимировна — врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области выступила с докладом на эту тему.
По словам чиновницы, в 2025 году будут предоставлены субсидии для отдыха 40 детей из подшефного города Снежное, находящегося в Донецкой Народной Республике. Также, проезд, проживание и питание получат сопровождающие ребят.
Всего на эти цели выделено 17,5 миллионов рублей. Щербицкая отметила, что дополнительных средств из регионального бюджета не потребуется.
Также, министр подняла вопрос о том, что в Луганске попросили организовать подобные мероприятия для 14 детей. Вице-губернатор Смирнов подчеркнул, что деньги на это найдутся.
Также, планируется, что в будущем оздоровительный отдых устроят еще для 86 детей из Снежного.
Напомним, что Самарская область регулярно помогает городу Снежное новой техникой, оборудованием для школ и больниц и прочим необходимым.
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