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В Самаре планируют устроить оздоровительный отдых 40 детей из города Снежное ДНР

В Самаре прошло оперативное совещание регионального правительства.

В Самаре прошло оперативное совещание регионального правительства. Одной из повесток дня стал вопрос об организации оздоровительного отдыха для детей из ДНР.

Щербицкая Оксана Владимировна — врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области выступила с докладом на эту тему.

По словам чиновницы, в 2025 году будут предоставлены субсидии для отдыха 40 детей из подшефного города Снежное, находящегося в Донецкой Народной Республике. Также, проезд, проживание и питание получат сопровождающие ребят.

Всего на эти цели выделено 17,5 миллионов рублей. Щербицкая отметила, что дополнительных средств из регионального бюджета не потребуется.

Также, министр подняла вопрос о том, что в Луганске попросили организовать подобные мероприятия для 14 детей. Вице-губернатор Смирнов подчеркнул, что деньги на это найдутся.

Также, планируется, что в будущем оздоровительный отдых устроят еще для 86 детей из Снежного.

Напомним, что Самарская область регулярно помогает городу Снежное новой техникой, оборудованием для школ и больниц и прочим необходимым.

Больше интересного о Самаре и области — уже в телеграм-канале «МК в Самаре».