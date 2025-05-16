Глава Ростова-на-Дону объявил даты сдачи ОГЭ и ЕГЭ

Итоговая аттестация у девятиклассников Ростова-на-Дону пройдет в период с 21 мая по 2 июля, а с 23 мая по 4 июля экзамены будут сдавать одиннадцатиклассники, студенты СПО и выпускники прошлых лет. Об этом напомнил глава города Александр Скрябин.