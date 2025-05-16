Глава Ростова-на-Дону объявил даты сдачи ОГЭ и ЕГЭ

Итоговая аттестация у девятиклассников Ростова-на-Дону пройдет в период с 21 мая по 2 июля, а с 23 мая по 4 июля экзамены будут сдавать одиннадцатиклассники, студенты СПО и выпускники прошлых лет. Об этом напомнил глава города Александр Скрябин.
Для основного государственного экзамена (ОГЭ) в донской столице подготовили около 80 пунктов, еще 14 пунктов задействуют при проведении государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
Сдачу единого госэкзамена (ЕГЭ) организуют в 33 основных и семи резервных пунктах. Самыми популярными предметами оказались: профильная математика — 2699 человек, обществознание — 2458 человек, информатика — 1287 человек, биология — 1141 человек. Добавим, пересдать ЕГЭ можно будет в дополнительные даты, 3 и 4 июля 2025 года.