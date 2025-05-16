Госсекретарь Рубио прибыл в Стамбул

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул, где сегодня начнутся переговоры России и Украины, сообщает в своем X корреспондент AFP Шон Тандон. Он опубликовал фото из аэропорта, где его встречают официальные лица.
Время начала переговоров неоднократно переносили. По последним данным, они должны начаться в районе обеда. До этого, примерно в 10:45, должны стартовать трехсторонние переговоры США, Украины и Турции.
В стамбульских переговорах примет участие делегация США, ее и возглавит Рубио. Ранее о планах посетить Стамбул сообщал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Anadolu писало, что Рубио лично примет участие в переговорах России и Украины.
В течение 15 мая Рубио делал несколько заявлений о переговорах. В частности, он усомнился, что прорыв на переговорах возможен, «пока президент [США Дональд Трамп] и президент [России Владимир] Путин напрямую не обсудят эту тему». Также он понадеялся на заключение перемирия на переговорах.