Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госсекретарь Рубио прибыл в Стамбул

Рубио возглавляет американскую делегацию на переговорах в Стамбуле. Накануне он усомнился, что прорыв на переговорах возможен до личной встречи Трампа и Путина.

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул, где сегодня начнутся переговоры России и Украины, сообщает в своем X корреспондент AFP Шон Тандон. Он опубликовал фото из аэропорта, где его встречают официальные лица.

Время начала переговоров неоднократно переносили. По последним данным, они должны начаться в районе обеда. До этого, примерно в 10:45, должны стартовать трехсторонние переговоры США, Украины и Турции.

Накануне Рубио находился в Анталье, где проходил форум глав МИД стран НАТО.

В стамбульских переговорах примет участие делегация США, ее и возглавит Рубио. Ранее о планах посетить Стамбул сообщал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Anadolu писало, что Рубио лично примет участие в переговорах России и Украины.

В течение 15 мая Рубио делал несколько заявлений о переговорах. В частности, он усомнился, что прорыв на переговорах возможен, «пока президент [США Дональд Трамп] и президент [России Владимир] Путин напрямую не обсудят эту тему». Также он понадеялся на заключение перемирия на переговорах.