Вице-спикер Заксобрания Приморья задолжал государству 10 млн рублей и не отдает

«В рамках данного производства приставы могут делать следующие действия: наложить аресты на все банковские счета должника (за исключением кредитных), наложить аресты на все имущество. Это и квартиры, и машины, и ценные бумаги и иная собственность. В случае если должник не исполняет решение добровольно, ФССП (в данном случае специализированный отдел судебных приставов) имеет полное право начать процедуру принудительной реализации и выставить на торги имущество. Также если должник не исполняет требование суда добровольно, то приставы вправе истребовать с него так называемый исполнительский сбор, который не превышает 7% от суммы долга», — уточнил процедуру Дмитрий Качан.