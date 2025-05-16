Вице-спикер Заксобрания Приморья задолжал государству 10 млн рублей и не отдает

Вице-спикер Заксобрания Приморья и лидер краевой КПРФ Анатолий Долгачев попал в базу должников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с долгом в размере 10 млн рублей. Такую сумму неподтвержденного дохода с него постановил взыскать Фрунзенский районный суд Владивостока по иску прокуратуры: депутат не смог подтвердить происхождение большей части средств, на которые купил элитную 4-комнатную квартиру в небоскребе ЖК «Аквамарин». Решение суда вступило в силу в начале года, однако коммунист добровольно не исполнил его до сих пор. Теперь взыскивать эту сумму с него будут принудительно. По обращению краевой прокуратуры специализированный отдел судебных приставов (СОСП) возбудил исполнительное производство, сообщает ИА PrimaMedia.
Согласно информации банка данных ФССП России, исполнительное производство в отношении зампреда краевого парламента Анатолия Долгачева возбуждено 12 мая. Основанием для этого стал исполнительный лист Фрунзенского районного суда от 16 апреля. Взыскателем выступает прокуратура Приморского края, по иску которой в декабре прошлого года суд постановил взыскать с Долгачева в доход государства денежные средства в размере 10 млн 170 рублей.
Речь идет о доходах, происхождение которых он не смог подтвердить. Будучи депутатом, работающим в Заксобрании на постоянной основе и получающим заработную плату из бюджета, в 2021 году Анатолий Долгачев приобрел 4-комнатную квартиру площадью 114,2 кв. м в элитном ЖК «Аквамарин», расположенном на берегу Амурского залива в районе бухты Федорова. Основным владельцем компании-застройщика данного ЖК является Сейран Оганесян, отец депутата Артавазда Оганесяна, который дважды избирался в региональный парламент через общую часть списка КПРФ, и последний раз — в 2021 году.
В те времена квартира Анатолию Долгачеву в элитном комплексе обошлась всего в 15 млн рублей. Покупка была отражена в декларации за 2021 год и вызвала рассуждения в соцсетях о подозрительно низкой ее стоимости. Главный коммунист края, в свою очередь, заявил, что ему никто скидки не давал, а обсуждения его покупки в привязке к семье Оганесян назвал попыткой очернить КПРФ и наговорить на него.
Однако прокуратура Приморья в рамках контроля за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам, изучив его декларации, пришла к выводу, что покупка даже за 15 млн рублей была депутату-коммунисту не по карману. Как отмечало надзорное ведомство, в справке о доходах отражено, что 5 млн он взял в ипотеку на 10 лет по договору с ВТБ, а 10 млн рублей — накопления за предыдущие годы.
По подсчетам прокуратуры, общий доход Долгачева в период трех лет, предыдущих году сделки — за 2018−2020 годы — составил 8,6 млн рублей, что значительно меньше размера затрат на приобретение объекта недвижимого имущества. Также прокуратура указывала, что в 2018 году депутат Долгачев за 1,5 млн рублей приобрел земельный участок в пригороде Владивостока в районе Сахарного ключа, а также за 6,7 млн рублей купил квартиру по адресу Партизанский проспект, 12, в доме, где сейчас располагается Крайком КПРФ.
По мнению прокуратуры, у Анатолия Долгачева отсутствовали законные источники доходов, позволяющие в 2021 году совершить им сделку по указанному адресу Арсеньева, 2А. Прокурор Приморья Сергей Столяров обратился в суд с гражданским иском. В ходе процесса депутат не смог подтвердить происхождение большей части средств, на которые купил квартиру. Суд частично удовлетворил иск прокурора края.
Решение вступило в законную силу в январе этого года. Однако до сих пор парламентарий добровольно не исполнил требование суда.
В законе прописано четкое требование, что должнику после возбуждения исполнительного производства дается пять дней на добровольное погашение обязательств, пояснил ИА PrimaMedia гендиректор юридической компании «Аргумент» Дмитрий Качан. В данном случае этот срок истекает в понедельник, 19 мая. До этой даты парламентарий имеет возможность урегулировать вопрос самостоятельно. Если этого не случается, то, по словам юриста, запускается процедура принудительного взыскания.
«В рамках данного производства приставы могут делать следующие действия: наложить аресты на все банковские счета должника (за исключением кредитных), наложить аресты на все имущество. Это и квартиры, и машины, и ценные бумаги и иная собственность. В случае если должник не исполняет решение добровольно, ФССП (в данном случае специализированный отдел судебных приставов) имеет полное право начать процедуру принудительной реализации и выставить на торги имущество. Также если должник не исполняет требование суда добровольно, то приставы вправе истребовать с него так называемый исполнительский сбор, который не превышает 7% от суммы долга», — уточнил процедуру Дмитрий Качан.
В рамках производства может быть принято решение об удержании дохода должника в размере до 50% зарплаты. В случае невозможности взыскать средства таким путем прокуратура может заявить требования о признании парламентария банкротом.
Сам Анатолий Долгачев отказывался комментировать эту тему. Меж тем первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин публично поддержал его в споре с прокурором края. В интервью ИА PrimaMedia он заявил, что связывает это дело с попытками давления на КПРФ.
«Считаю, что эта история больше носит не юридический характер. Это такая попытка, в том числе и через сливы в СМИ, в какой-то мере нашу партию дискредитировать», — сказал Юрий Афонин.
Отметим, что в ноябре прошлого года Анатолий Долгачев, возглавляющий ПКО КПРФ с 2016 года, был переизбран первым секретарем крайкома на очередной срок.