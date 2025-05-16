Мэра Новочеркасска Лысенко суд поместил в СИЗО по делу о коррупции

Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко был арестован Ленинским районным судом Ростова-на-Дону. В Следственном комитете сообщили, что мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана по ходатайству следователя. Объединенная пресс-служба судов региона уточнила, что Лысенко будет находиться под стражей как минимум до 13 июля 2025 года.