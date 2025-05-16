Мэра Новочеркасска Лысенко суд поместил в СИЗО по делу о коррупции. Эту информацию 15 мая подтвердили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ростовской области.
Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко был арестован Ленинским районным судом Ростова-на-Дону. В Следственном комитете сообщили, что мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана по ходатайству следователя. Объединенная пресс-служба судов региона уточнила, что Лысенко будет находиться под стражей как минимум до 13 июля 2025 года.
Напомним, чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2024 году Лысенко, при участии подчиненного, получил от застройщика земельный участок и услуги по строительству дома в качестве взятки, общая стоимость которой превышает восемь миллионов рублей.
Предположительно, застройщик рассчитывал получить бюджетное финансирование на строительство школы и включение своего проекта в программу комплексного развития территорий.