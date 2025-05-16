Новый отбор в Президентский молодежный кадровый резерв начнется 1 июня

По его словам, заинтересованность в отборах 2019, 2021 и 2023 годов проявили более 60 тыс. казахстанцев. По их итогам в резерв было зачислено 400 человек. На сегодняшний день 318 из них назначены на ответственные должности и вносят свой вклад в развитие страны в различных отраслях экономики. При этом 167 человек работают в центральных государственных органах, 37 — в местных исполнительных органах, 62 — в национальных компаниях, 52 человека работают в иных организациях. Всего на политические должности назначены 39 резервистов, 3 резервиста — на должности корпуса «А», 2 резервиста — депутатами мажилиса и 1 резервист — депутатом маслихата.