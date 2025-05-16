Чем закончились предыдущие переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Фиаско «Стамбула 1.0»
Старт переговорам между Россией и Украиной после начала проведения специальной военной операции дала встреча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Тогда Кремль представляла делегация под руководством помощника российского президента Владимира Мединского. Украинскую группу возглавил председатель правящей фракции Верховной Рады и член партии «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает RTVI.
Переговорный процесс был безуспешным. Помощник президента России Юрий Ушаков констатировал, что он «заглох» 15 апреля.
17 июня 2023 года российский лидер Владимир Путин представил «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Документ делегации Киева и Москвы предварительно подписали в Стамбуле, но Украина «забыла» про парафирование международной сделки после того, как Кремль отвел свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей.
Как признались позже представители украинской власти, отказаться от сделки с Россией им порекомендовал тогда глава правительства Великобритании Борис Джонсон. По словам Давида Арахамии, премьер-министр европейской державы настаивал на том, что Киев должен «просто воевать», а не пытаться урегулировать конфликт с Россией. Позднее Джонсон заявил, что не имеет отношения к блокировке российско-украинских переговоров.
В июне 2024 года текст соглашения между Украиной и Россией, которое рассматривалось сторонами на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года был опубликован газетой The New York Times. Участники встречи в Турции подтвердили, что документ подлинный.
Договор содержал следующие пункты:
- Киев соглашается, что Республика Крым и Севастополь являются российскими регионами и вносит корректировки в украинское законодательство.
- Украина берет на себя обязательство не вступать в НАТО, другие военные союзы и партнерства, запрещает дислоцирование на своей территории военных баз и военнослужащих из других государств.
- Русский язык на Украине официально получает статус государственного. Русским языком без ограничений разрешается пользоваться в любой сфере.
- Киев соглашается ввести ограничения на численность ВСУ. Кремль настаивал на лимите в 85 тыс. бойцов, украинская сторона — до 250 тыс. военнослужащих.
- Москва обязуется не препятствовать вступлению Украины в ЕС.
- ЛНР и ДНР, тогда еще не включенные в состав России, Киев должен наделить статусом автономий.
По прошествии трех лет Россия и Украина вернулись за стол переговоров в Стамбуле. Глава команды Кремля в Турции — Мединский. В состав российской группы включен еще один участник переговоров 2022 года — заместитель Минобороны РФ Александр Фомин. Три года назад именно он делал объявление о выводе российских войск из северной части Украины.
Зерновая сделка
Летом 2022 года Стамбул стал местом заключения сделки об экспорте украинской сельхозпродукции и удобрений. Соглашение Москва и Киев подписали независимо друг от друга. Посредниками при заключении договора стали Турция и ООН.
Документ гарантировал Украине безопасный трансфер сельхозпродукции и удобрений по гуманитарному коридору по Черному морю из трех портов.
Необходимость заключения соглашения аргументировалась дефицитом продовольствия в нуждающихся странах, который возник из-за нарушения поставок в связи с боевыми действиями Москвы и Киева.
Действие зерновой сделки продлилось с 22 июля 2022 года по 18 июля 2023 года. Затем Россия отказалась продлевать договор. Причиной уклонения от сделки Кремль назвал невыполнение договоренностей украинской стороной и ее союзниками, которые ввели в отношении РФ многочисленные санкции.
Так, Москва требовала снять запреты на поставки российских удобрений и сельскохозяйственной продукции, вернуть «Россельхозбанк» в систему SWIFT, восстановить функционирование аммиакопровода Тольятти-Одесса, разрешить ввоз в Россию иностранной техники, запчастей.
15 мая 2025 года должны были стартовать переговоры в Стамбуле 2.0. Однако встреча российской и украинской делегаций так и не состоялась. Прямой контакт переговорных групп перенесли на 16 мая.