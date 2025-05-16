Чем закончились предыдущие переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Как признались позже представители украинской власти, отказаться от сделки с Россией им порекомендовал тогда глава правительства Великобритании Борис Джонсон. По словам Давида Арахамии, премьер-министр европейской державы настаивал на том, что Киев должен «просто воевать», а не пытаться урегулировать конфликт с Россией. Позднее Джонсон заявил, что не имеет отношения к блокировке российско-украинских переговоров.