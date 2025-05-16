Mail.ru
Почта
Мой Мир
Одноклассники
ВКонтакте
Игры
Знакомства
Новости
Календарь
Облако
Заметки
Все проекты
Все проекты
выход
Регистрация
Вход
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Ещё
Ричмонд
+20°
80.31
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Переговоры в Стамбуле
СВО
Конфликт Индии и Пакистана
Торговая война США
Мнения
Переговоры в Стамбуле
СВО
Конфликт Индии и Пакистана
Торговая война США
Мнения
Ещё
10:43 (мск)
© РИА Новости
Политика
Делегации России и Украины прибывают в Стамбул для проведения переговоров
Российская и украинская делегации прибывают в Стамбул для проведения переговоров.
<iframe src="https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-15755094&id=456433395&hd=2&autoplay=1" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<script src="https://static.pulse.mail.ru/cached/pulse-lenta.3b1c9d09a0b1c053b73d.js" async></script> <div class="rb-pulse"> <div class="rb-pulse__lenta pulse-lenta-root"></div> </div> <script> (function(window) { function callback () { var currentPageUTM = (window.UTMApi || {}).currentPageUTM; (new Pulse.Lenta('mediaproject_lenta_news', null, { lazy: 0, maxColumns: 4, partnerId: currentPageUTM, hasHeader: false, showCardSkeletons: true, slotsMultiRequestLimit: 8, disableAdmanLogger: true, prefetchSlots: false, layout: 'categories', categoriesTitle: 'Актуальное' })).render('.pulse-lenta-root'); } window.Pulse && callback() || (window.pulseAsyncInit = callback); })(this); </script>