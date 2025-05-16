Владимир Путин назначил судей Самарского областного суда

Как следует из документа, судьями Самарского областного суда назначены Олег Богатырев, Анна Крайкова и Наталья Рыжкова. Господин Богатырев до этого являлся судьей Красноармейского районного суда, госпожа Крайкова — Кинельского, госпожа Рыжкова — Новокуйбышевского.