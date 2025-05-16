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Виктория Калюжная заняла пост главы Воронежского облсуда

Указом президента РФ Владимира Путина от 15 мая председателем Воронежского областного суда назначена Виктория Калюжная. Документ опубликован на портале правовой информации РФ.

Источник: Коммерсантъ

В середине февраля Виктория Калюжная была рекомендована высшей квалификационной коллегией судей на должность председателя Воронежского облсуда. С 2017 года этот пост занимал Василий Тарасов, который в октябре прошлого года был назначен на аналогичный пост в Ростовском облсуде.

Виктория Калюжная родилась в 1971 году. В 1993-м окончила юрфак Кубанского госуниверситета (КубГУ) в Краснодаре. Кандидат юридических наук, доцент. С января 1994 года по апрель 2006-го была членом Краснодарской краевой коллегии адвокатов. В сентябре 1998 года начала преподавательскую деятельность, в 2011-м стала доцентом кафедры гражданского права юрфака КубГУ. Также в 2007—2012 годах занимала должность замдекана этого факультета по заочному обучению. В октябре 2011-го была назначена судьей Саратовского облсуда. В 2018 году перешла на пост зампреда Воронежского облсуда, на который была переназначена в сентябре 2024-го.