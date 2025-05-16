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Премьер Дорин Речан и министр Алла Немеренко торжественно открыли морг: К грядущим выборам в Молдове стоит ожидать помпезных инаугураций складов, зоомагазинов, автосервисов

На это событие были приглашены только проправительственные каналы — открытие объекта держалось в тайне.

Источник: Комсомольская правда

Премьер Дорин Речан вместе с главой Минздрава Аллой Немеренко открыли в Хынчештской районной больнице новый морг, о чем помпезно на своей странице в соцсетях сообщил сам глава правительства.

Открытие объекта держалось в тайне. На это событие были приглашены только проправительственные каналы. Увидев съемочную группу «Первого в Молдове», нам пообещали сделать заявление позже. И вот информация появилась.

«Премьер-министр Дорин Речан участвовал в инаугурации нового патологоанатомического корпуса», — говорится на странице главы правительства в соцсети.

На сайте правительства также есть эта информация.

Но у нас все-таки есть вопрос: открывать морги — это теперь работа премьер-министра страны? Или все дело в грядущих выборах и нам теперь стоит ждать «открытий» мастерских, зоомагазинов, автосервисов, складов и прочих, по-своему важных и нужных объектов?

Источник: primulinmd.

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