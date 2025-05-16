Премьер Дорин Речан и министр Алла Немеренко торжественно открыли морг: К грядущим выборам в Молдове стоит ожидать помпезных инаугураций складов, зоомагазинов, автосервисов

Но у нас все-таки есть вопрос: открывать морги — это теперь работа премьер-министра страны? Или все дело в грядущих выборах и нам теперь стоит ждать «открытий» мастерских, зоомагазинов, автосервисов, складов и прочих, по-своему важных и нужных объектов?