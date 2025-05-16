В Стамбуле начались переговоры Украины, США и Турции

В Стамбуле начинаются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции, сообщили в украинском МИДе. В них участвуют госсекретарь США Марко Рубио, министры иностранных дел Украины и Турции Андрей Сибига и Хакан Фидан, а также глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.
Сегодня ожидаются две сессии переговоров — после встречи представителей Турции, США и Украины должны состояться прямые контакты Москвы и Киева. По данным источников «РИА Новости» и ТАСС, вторая встреча запланирована на полдень в президентском офисе во дворце Долмабахче. США на ней представит директор по планированию политики Госдепа Майкл Энтон, писала The Guardian.
До трехсторонних переговоров украинская делегация встретилась с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпосланником президента США Китом Келлогом, писало издание «Суспільне».
С инициативой о возобновлении прямых контактов Москвы и Киева в Стамбуле выступил президент России Владимир Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что будет «лично» ждать его на этой встрече. В Кремле исключали участие в переговорах Путина.
15 мая в Стамбул прилетела российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Зеленский посетил Анкару, где провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во второй половине дня он направил группу украинских переговорщиков, которую возглавил министр обороны Рустем Умеров, в Стамбул, но сам от участия в переговорах отказался. Встречу решили перенести на сегодня, 16 мая.