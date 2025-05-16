В Стамбуле начались переговоры Украины, США и Турции

15 мая в Стамбул прилетела российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Зеленский посетил Анкару, где провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во второй половине дня он направил группу украинских переговорщиков, которую возглавил министр обороны Рустем Умеров, в Стамбул, но сам от участия в переговорах отказался. Встречу решили перенести на сегодня, 16 мая.