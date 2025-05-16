Трамп намерен встретиться с Путиным, как только это будет возможно

«Мы разрешим это… Я бы даже поехал прямо отсюда, но я хочу увидеть моего прекрасного внука», — отметил господин Трамп. По его словам, в настоящий момент мир стал более безопасным, и в ближайшие 2−3 недели ситуация может улучшиться ещё больше.