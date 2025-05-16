Указом Путина в Волгоградской области обновлен судейский корпус

15 мая 2025 года Владимир Путин подписал указ № 315, согласно которому в Волгоградской области назначены новые судьи. В состав Волгоградского областного суда вошли Ольга Левочкина, Валентина Лиманская и Ирина Струк. Ирина Бакишева стала судьёй Котельниковского районного суда.
Назначения коснулись ключевых судебных инстанций региона. Левочкина, Лиманская и Струк теперь будут работать в высшей судебной инстанции области, рассматривающей апелляции и кассации. Бакишева, в свою очередь, возглавит районный суд в Котельниково, где рассматриваются уголовные, гражданские и административные дела первой инстанции.