Указом Путина в Волгоградской области обновлен судейский корпус

Назначения коснулись ключевых судебных инстанций региона. Левочкина, Лиманская и Струк теперь будут работать в высшей судебной инстанции области, рассматривающей апелляции и кассации. Бакишева, в свою очередь, возглавит районный суд в Котельниково, где рассматриваются уголовные, гражданские и административные дела первой инстанции.