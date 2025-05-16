Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко проводит встречу с Белоусовым

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым во Дворце Независимости, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

Разговор только что начался. В кабинете, за закрытыми дверями.

говорится в сообщении Telegram-канала

Министр обороны России прибыл с визитом в Беларусь в пятницу. На военном аэродроме его встретил глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин.

Ранее стало известно, что в сентябре текущего года состоится совместное стратегическое учение «Запад-2025», которое должно стать самым главным мероприятием боевой подготовки региональной группировки войск.

В ходе масштабных маневров будут задействованы несколько полигонов в России, а также на белорусской территории.

Минобороны Беларуси в полном соответствии с взятыми на себя международными обязательствами проинформировала все заинтересованные стороны о предстоящем совместном с российской армией учениях.