Лукашенко проводит встречу с Белоусовым

Разговор только что начался. В кабинете, за закрытыми дверями.
Министр обороны России прибыл с визитом в Беларусь в пятницу. На военном аэродроме его встретил глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин.
Ранее стало известно, что в сентябре текущего года состоится совместное стратегическое учение «Запад-2025», которое должно стать самым главным мероприятием боевой подготовки региональной группировки войск.
В ходе масштабных маневров будут задействованы несколько полигонов в России, а также на белорусской территории.
Минобороны Беларуси в полном соответствии с взятыми на себя международными обязательствами проинформировала все заинтересованные стороны о предстоящем совместном с российской армией учениях.