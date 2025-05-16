В пятницу утром стало известно, что 16 мая в Стамбуле пройдет трехсторонняя встреча России, Украины и Турции, которой предшествуют переговоры между украинской, американской и турецкой сторонами.
Причины переноса переговоров
Как считают эксперты, проблема вовсе не в том, что российская делегация, по мнению Зеленского, «бутафорского уровня». Украинцы просто не знают, что делать — все пошло не по их плану.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин уверен, что Украина тянула время из-за непонимания того, что делать, ведь изначально Зеленский рассчитывал, что Путин приедет в Стамбул, но все пошло не по его плану. Своим мнением эксперт поделился с «МК».
У них было две задачи. Во-первых, чтобы в переговорах участвовал Путин и Зеленский мог ему хамить в стиле Белого Дома. Во-вторых, чтобы к переговорам были подключены европейцы, особенно друзья-британцы. Мы постарались, чтобы и Зеленский не участвовал в переговорах, и европейцев близко не было. Для украинцев это слом модели. Теперь они не знают, что же дальше делать. С одной стороны, и мириться с этим им не хочется. С другой стороны, они понимают, что если они не приедут сейчас в Стамбул, то будет очень трудно обвинить Россию в срыве переговоров. Вот и тянут время.
Зеленский 15 мая находился в Анкаре, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отмечалось, что общение глав государств проходило за закрытыми дверями.
Член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов высказал мнение, что перенос переговоров в Стамбуле может быть связан со встречей Эрдогана с Зеленским. Политолог в диалоге с Лентой.ру заявил, что «попытка отсрочить переговоры показывает ту степень западни, в которую сам себя поймал Владимир Зеленский». А требования главы киевского режима встречи с Путиным один на один никак не связано с мирными переговорами, а является одной из провокаций Киева.
Возникает ситуация, при которой Зеленский не нужен как переговорщик и даже вреден. В этом процессе есть переговорщики со стороны Украины и России, есть американские официальные лица на уровне госсекретаря, которые также будут участвовать в переговорных процедурах. И в этой ситуации непонятно, зачем бывший комик прилетел, потратив и без того из скудного украинского бюджета деньги, в Турцию.
Политолог Максим Жаров обращает внимание на активную посредническую позицию Турции. Прямые переговоры 15 мая не состоялись, но были встречи Зеленского с Эрдоганом и главы российской делегации Мединского с министром иностранных дел Турции Фиданом.
Это важный нюанс, его стоит иметь ввиду, прогнозируя ход дальнейших событий, поскольку именно через Турцию как интерфейс в прокси-войне с Россией США и Великобритания накачивают прежде всего украинскую делегацию своими установками на переговорах.
Перспективы переговоров России и Украины 16 мая
Профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов считает, что в пятницу также возможны «выкрутасы» со стороны украинской делегации. Зеленский до последнего ждал, что Путин и Трамп приедут в Турцию, отчасти поэтому он обнародовал состав украинской делегации лишь вечером 15 мая. Баширов обращает внимание, что встреча с Эрдоганом не планировалась заранее и может быть для Зеленского безрезультативной.
Зеленский полностью отзеркалил нашу группу по должностям, но увеличил по численности. А это говорит, что он хочет показать Трампу свою усердность, но его раздражает то, как развивается процесс переговоров и он компенсирует это раздражение отзеркаливанием.
Политолог Жаров рассматривает возможные темы встречи делегации Мединского с переговорщиками от Киева 16 мая. Они могут обсудить прекращение огня и обмен пленных. По мнению эксперта, этим на данном этапе Стамбула 2.0 дело может ограничиться.
И кадровые решения Кремля по командованию сухопутных войск говорят о том, что такая тактическая ничья в начале Стамбула 2.0. Кремль полностью устраивает. Впрочем, у противоположной стороны на этот счёт иное мнение и поэтому возможны варианты.
Политолог Сергей Марков высказал мнение, что 16 мая Умеров, Рубио и Фидан будут давить на Мединского и требовать согласия на перемирие, которое будет использовано для ввода войск стран НАТО на Украину. Политолог также рассматривает вариант выдвижения ультиматума со стороны Украины. По мнению Маркова, Киев может потребовать от Москвы 30-дневного перемирия для продолжения переговоров. В своем требовании он может заручиться поддержкой Европы и США.