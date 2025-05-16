Эксперты объяснили, кто сорвал вчерашние переговоры в Стамбуле

У них было две задачи. Во-первых, чтобы в переговорах участвовал Путин и Зеленский мог ему хамить в стиле Белого Дома. Во-вторых, чтобы к переговорам были подключены европейцы, особенно друзья-британцы. Мы постарались, чтобы и Зеленский не участвовал в переговорах, и европейцев близко не было. Для украинцев это слом модели. Теперь они не знают, что же дальше делать. С одной стороны, и мириться с этим им не хочется. С другой стороны, они понимают, что если они не приедут сейчас в Стамбул, то будет очень трудно обвинить Россию в срыве переговоров. Вот и тянут время.