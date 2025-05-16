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Искусственный интеллект, цифровое образование: Узбекистан и ООН реализуют новые проекты

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела встречу с помощником Генерального секретаря ООН по делам молодежи, руководителем Молодежного бюро ООН Фелипе Паульером. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Источник: Сенат Олий Мажлиса

В ходе беседы выдвинуты конкретные предложения и инициативы по дальнейшему расширению сотрудничества Узбекистана и ООН, в том числе по укреплению международного диалога между молодежными парламентами, реализации совместных проектов в области экологии, искусственного интеллекта и цифрового образования.

В 2026 году на высоком уровне предложено сотрудничество в рамках Международного форума молодых парламентариев, планируемого в городе Самарканде, а также участие в нем помощника Генсека ООН по вопросам молодежи с важными инициативами.

Кроме того, стороны обсудили суть и значение Стратегии ООН «Молодежь — 2030», приоритеты в продвижении молодежных вопросов в ее рамках.

С учетом того, что доля молодежи в структуре населения страны превышает 55%, обеспечение ее прав и интересов стало приоритетным направлением государственной политики.

отмечалось на заседании

Достигнута договоренность относительно дальнейшего расширения взаимовыгодных отношений между Узбекистаном и ООН во всех сферах.