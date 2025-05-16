Алексей Орлов пригрозил главам районов отставками за плохую уборку Екатеринбурга

«На улицах до сих пор лежит мусор, не убраны пакеты, засыпаны песком проезжие части. Об этом говорят 1 033 обращения от жителей с жалобами на качество уборки. Виной тому как объективные, так и субъективные причины. Этот недостаток нужно исправить. Со своей стороны я готов принимать жесткие кадровые решения», — заявил Алексей Орлов.