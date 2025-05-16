Алексей Орлов пригрозил главам районов отставками за плохую уборку Екатеринбурга

«На улицах до сих пор лежит мусор, не убраны пакеты, засыпаны песком проезжие части. Об этом говорят 1 033 обращения от жителей с жалобами на качество уборки. Виной тому как объективные, так и субъективные причины. Этот недостаток нужно исправить. Со своей стороны я готов принимать жесткие кадровые решения», — заявил Алексей Орлов.
Директор департамента благоустройства администрации уральской столицы Тамара Благодаткова рассказала, что не все планы по уборке удалось выполнить. Среди причин названы нестабильные погодные условия, кадровый дефицит, недостаточный контроль за качеством работ.
Ранее в Екатеринбурге подвели итоги опроса среди горожан по качеству уборки улиц в зимний период. Самыми чистыми районами екатеринбуржцы посчитали Ленинский, Академический и Верх-Исетский. Они набрали 1,4 тыс., 1,1 тыс. и чуть более 1 тыс. положительных оценок. В антирейтинге по уборке оказались Чкаловский и Кировский районы. Они получили около 1,4 тыс. негативных оценок каждый. Большинство жителей выбрали вариант «скорее удовлетворен». За него проголосовали 6,5 тыс. уральцев.