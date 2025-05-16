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Еще один удар по режиму ПАС: Молдавский суд отказал полиции в наложении штрафа на женщину за «электоральную коррупцию»

Молдавский суд отказал полиции в наложении штрафа на активистку блока «Победа».

Источник: Комсомольская правда

Молдавский суд отказал полиции в наложении штрафа на женщину за «электоральную коррупцию».

Молдавский суд отказал полиции в наложении штрафа на активистку блока «Победа».

Но — обо всем по порядку.

Еще 14 апреля полицейский составил протокол о правонарушении с целью оштрафовать женщину за «электоральное преступление».

Однако, в Бельцах суд отказал в наложении громадного штрафа.

Что говорится в решении суда:

— Факт совершения преступления и вину обвиняемого полиции нужно ещё доказать.

— Следователь никак не смог доказать связь между получением каких-либо средств и голосованием на выборах.

— Наличие приложения банка ПСБ на телефоне не является доказательством вины или наличия какой-либо связи.

— Особо отмечено, что активистка дала пояснения, но вину не признала и обвинения отрицала.

Вот что бывает, когда суд работает по закону, а активист отрицает абсурдные обвинения полиции.

Очевидно, после этого решения суда посыплются и другие подобные дела.

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