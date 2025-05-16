Би-би-си узнала о встрече представителя Госдепа с Мединским в Стамбуле

Би-би-си пишет, что Энтон не будет присутствовать на трехсторонней встрече России, Украины и Турции, которая состоится позже 16 мая. По сведениям «Интерфакса», российская делегация выступает против участия в ней американских представителей. Агентство сообщает также, что представитель Турции только выступит с приветствием, а позже покинет переговорную комнату.