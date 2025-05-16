Би-би-си узнала о встрече представителя Госдепа с Мединским в Стамбуле

Перед переговорами Москвы и Киева в Стамбуле пройдет отдельная встреча представителей России и США, сообщает Би-би-си.
От Соединенных Штатов в ней будет участвовать директор по планированию политики Госдепа Майкл Энтон, а от России — помощник президента, глава делегации Владимир Мединский.
Би-би-си пишет, что Энтон не будет присутствовать на трехсторонней встрече России, Украины и Турции, которая состоится позже 16 мая. По сведениям «Интерфакса», российская делегация выступает против участия в ней американских представителей. Агентство сообщает также, что представитель Турции только выступит с приветствием, а позже покинет переговорную комнату.
Российская делегация, в которую вошли также замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин, прибыла в Стамбул накануне. Россия готова «к возможным компромиссам и к их обсуждению», говорил Мединский. Изначально переговоры были запланированы на 15 мая, но их перенесли на день, они должны начаться в полдень.
Перед этим Киев провел переговоры с Вашингтоном и Анкарой, в них участвовали глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, госсекретарь США Марко Рубио, главы МИД Украины и Турции Андрей Сибига и Хакан Фидан.