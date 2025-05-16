Лукашенко проводит встречу с министром обороны России Белоусовым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 мая проводит встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, пишет БелТА.
Андрей Белоусов прибыл в Беларусь с рабочим визитом. Сообщается, что в Минске глава военного ведомства России примет участие в ряде переговоров. На аэродроме российского коллегу встретил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
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