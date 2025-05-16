В Екатеринбурге открылся первый в УрФО рекрутинговый центр МВД России

При создании центра опирались на опыт Нижегородской области. «Вход в центр украшает большой баннер со словами: “Мы не создаем героев, мы даем возможность ими стать”. Как говорится, добро пожаловать в ряды системы МВД. Ведь защищать внутренние рубежи своей Отчизны от криминала и интересы законопослушных граждан — это всегда было, есть и будет почетным и ответственным делом самых мужественных и порядочных людей, вне зависимости от пола и национальной принадлежности», — отметил полковник Горелых.