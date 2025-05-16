Лукашенко: белорусско-российские учения носят оборонительный характер

«Хочу сказать, что к учениям мы готовы. Ничего ни от кого не скрываем. Мы действительно демонстрируем открытость, что эти учения наши и носят оборонительный характер. И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. У нас принято решение на уровне президентов по проведению учения. С (президентом России) Владимиром Владимировичем (Путиным) мы обсуждали этот вопрос», — сказал глава белорусского государства на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым. Его слова приводит агентство Белта.