Лукашенко поблагодарил Россию за подготовку белорусских военных наравне с россиянами

«Я вам очень благодарен за то, что вы не просто обучаете наших военных специалистов, не просто, что наши там участвуют в обучении у вас. А то, что они наравне с россиянами, не считаются иностранцами. Они за одной партой сидят. И всему, чему вы обучаете российских военнослужащих, обучаются и наши. Это очень важно, мы это очень ценим. Потому что это высочайший уровень доверия. Все-таки это безопасность, оборона. И тут Россия не ограждает себя от Беларуси. Такого взаимодействия у России ни с кем нет. Мы это очень ценим», — подчеркнул белорусский лидер.
Говоря о предстоящих в сентябре совместных учениях с Россией, Александр Лукашенко заявил, что стороны будут действовать в заданном ключе и соответствовать передовым современным методам ведения войны и сопротивления, в том числе с учетом опыта российской СВО.
«К учениям мы готовы. Ничего ни от кого не скрываем. Мы действительно демонстрируем открытость, что эти учения наши и носят оборонительный характер. И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. Ну, это их дело, — сказал Президент. — Мы ни на кого нападать не собираемся. Но если… Мы вынуждены защищать не только историческую правду, но и свою землю, своих родных, близких, семьи свои и наше Отечество. В этом вы можете быть уверены».