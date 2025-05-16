Сын свердловского губернатора Паслера вернулся из США на Урал

Сын врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера вернулся из США в родной Екатеринбург. Об этом глава региона рассказал в интервью официальному изданию свердловских властей.
17-летний Денис Паслер-младший проживал в Штатах, где активно занимался хоккеем. Информация об этом стала общедоступна осенью прошлого года. Теперь же сын губернатора живет в Екатеринбурге.
— Ему 17, 13 из них он занимается хоккеем. Это его личный выбор. Его наряду с другими молодыми спортсменами пригласили на определенный период потренироваться в США. Он согласился. Речь не шла о том, что он останется там жить или продолжать учебу, — рассказал свердловский губернатор Денис Паслер, слова которого приводит «Областная газета».
Сейчас сын главы региона занимается на главной хоккейной площадке Екатеринбурга — Дацюк-Арене. Губернатор говорит, что его сын самостоятельный и целеустремленный человек.
Денис Паслер рассказал, что наши молодые спортсмены регулярно сталкиваются с тем, что про Россию могут сказать что-то плохое.
— Ребята дают отпор таким проявлениям, — резюмировал глава региона.