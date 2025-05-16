Сын свердловского губернатора Паслера вернулся из США на Урал

— Ему 17, 13 из них он занимается хоккеем. Это его личный выбор. Его наряду с другими молодыми спортсменами пригласили на определенный период потренироваться в США. Он согласился. Речь не шла о том, что он останется там жить или продолжать учебу, — рассказал свердловский губернатор Денис Паслер, слова которого приводит «Областная газета».