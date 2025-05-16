Ни на кого нападать не собираемся: Лукашенко об учениях «Запад-2025»

Глава Минобороны России находится с визитом в Минске, сегодня с ним встретился белорусский лидер. Стороны, в частности, обсудили предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2025». Глава государства подчеркнул, что маневры носят оборонительный характер.
И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. Ну, это их дело. Пусть думают. У нас принято решение на уровне президентов по проведению учения. С Владимиром Владимировичем (президентом России Владимиром Путиным — Sputnik) мы обсуждали этот вопрос.
Глава государства добавил, что полигоны в республике готовы к проведению совместных учений, и белорусские военнослужащие готовы вылететь по плану в Россию или принять у себя российские войска и провести учения совместной группировки войск Союзного государства.
В этом плане Россия может не беспокоиться. Мы очень прилично подготовимся. Наша белорусская часть, как и на параде, не будет смотреться хуже других элементов.
Ранее стало известно, что совместное российско-белорусское учение «Запад-2025» пройдет в середине сентября этого года. В маневрах примет участие более 13 тысяч военнослужащих.