Ни на кого нападать не собираемся: Лукашенко об учениях «Запад-2025»

И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. Ну, это их дело. Пусть думают. У нас принято решение на уровне президентов по проведению учения. С Владимиром Владимировичем (президентом России Владимиром Путиным — Sputnik) мы обсуждали этот вопрос.