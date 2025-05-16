Польша снимет с вооружения обещанный Украине советский истребитель МиГ-29

В начале марта президент Польши Анджей Дуда объяснил, почему Варшава еще не передала Украине вторую эскадрилью МиГ-29. По его словам, Польша ждет от союзников по НАТО замены этих истребителей. При этом политик отметил, что Варшава уже передала Киеву 14 самолетов МиГ-29.