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Лукашенко обсудил с Белоусовым размещение «Орешника» в Беларуси

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Беларусь и Россия продвинулись в вопросах военно-технического сотрудничества, сказал президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым.

Источник: Sputnik.by

Он высказал признательность российской стороне за поставки приобретенных современных образцов оружия, которые осуществляются несмотря на непростое время.

Я имею в виду самолеты, вертолеты и так далее. Мы очень активно работаем над перспективными видами вооружений. Вы знаете это хорошо.

отметил белорусский лидер

Сейчас идет реализация замысла, который глава государства обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным по размещению в республике передовых образцов оборонительных вооружений.

В том числе «Орешник» и так далее. Мы здесь значительно продвинулись". Мы обсудим сегодня эти вопросы.

цитирует Лукашенко БелТА

Глава государства констатировал, что в этих вопросах никто не шутит, но «мы ни на кого нападать не собираемся». Сейчас нужно защищать не только историческую правду, но и родную землю и близких людей.

В этом вы можете быть уверены. Мы абсолютно готовы и не подведем в нашей части наших российских братьев.

резюмировал он