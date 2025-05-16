Лукашенко обсудил с Белоусовым размещение «Орешника» в Беларуси

Он высказал признательность российской стороне за поставки приобретенных современных образцов оружия, которые осуществляются несмотря на непростое время.
Я имею в виду самолеты, вертолеты и так далее. Мы очень активно работаем над перспективными видами вооружений. Вы знаете это хорошо.
Сейчас идет реализация замысла, который глава государства обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным по размещению в республике передовых образцов оборонительных вооружений.
В том числе «Орешник» и так далее. Мы здесь значительно продвинулись". Мы обсудим сегодня эти вопросы.
Глава государства констатировал, что в этих вопросах никто не шутит, но «мы ни на кого нападать не собираемся». Сейчас нужно защищать не только историческую правду, но и родную землю и близких людей.
В этом вы можете быть уверены. Мы абсолютно готовы и не подведем в нашей части наших российских братьев.