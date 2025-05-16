Олжас Бектенов провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов

Как отметил Глава государства, в текущих геополитических и экономических условиях приоритетом является создание благоприятной среды для повышения предпринимательской активности за счет привлечения частных инвестиций. Мы заинтересованы совместно с вами создавать новые производства в Казахстане, способствующие росту занятости и глубокой локализации. Важно раскрыть потенциал новых направлений сотрудничества и реализовать прорывные проекты в приоритетных секторах экономики. У нас для этого созданы все условия. Правительство Казахстана открыто к конструктивному диалогу и готово совместно находить решения, способствующие развитию нашей страны.