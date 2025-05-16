Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко общался с Путиным 14 мая

МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что позавчера общался с главой российского государства Владимиром Путиным.

«Мы говорили с ним позавчера», — сказал Лукашенко. Фрагмент встречи президента Белоруссии с главой минобороны РФ Андреем Белоусовым приводит близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул первого».

Со своей стороны, Белоусов передал «самые теплые слова» от Путина, с которым глава минобороны говорил, по его словам, разговаривал «буквально сегодня ночью».

«Он очень долго называл теплые слова, которые я вам должен передать. Но суть состоит в том, что у нас не просто дружба, мы уже настолько тесно связаны друг с другом, что уже понимаем друг друга без слов», — сказал Белоусов.