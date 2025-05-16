ЕС готовит санкции против российского газопровода «Северный поток»

Председатель ЕК добавила, что давление на Россию продолжится, пока президент Владимир Путин не согласится на мирное соглашение. По данным Politico, на заседании Европейского политического сообщества в Албании планируется ввести полное торговое эмбарго против РФ. Как пояснило издание, решение о новых ограничениях было принято после того, как российский лидер отказался от личного участия в переговорах с Украиной.