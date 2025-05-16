ЕС готовит санкции против российского газопровода «Северный поток»

«Мы работаем над новым пакетом санкций, который включает в себя санкции против “Северных потоков”, а также причисление большого количества судов к теневому флоту, снижение предельной цены на нефть и, наконец, дополнительные санкции в отношении российского финансового сектора», — сообщила Урсула фон дер Ляйен перед встречей с европейскими лидерами в Албании. Трансляция велась на Youtube-канале ЕК.
Председатель ЕК добавила, что давление на Россию продолжится, пока президент Владимир Путин не согласится на мирное соглашение. По данным Politico, на заседании Европейского политического сообщества в Албании планируется ввести полное торговое эмбарго против РФ. Как пояснило издание, решение о новых ограничениях было принято после того, как российский лидер отказался от личного участия в переговорах с Украиной.
Кроме того, 20 мая страны ЕС должны принять 17-й пакет антироссийских санкций. Туда войдут ограничения в отношении энергетического и банковского секторов России. По информации Bloomberg, санкции могут коснуться «Сургутнефтегаза» и созданного в ОАЭ подразделения ЛУКОЙЛа Litasco Middle East.