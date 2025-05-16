Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Дания расторгнет оборонное соглашение с США, если они захватят Гренландию

Если США захватят Гренландию силой, Дания может выйти из оборонного соглашения, которое позволяет Вашингтону отправлять в страну солдат и технику, пишет датское издание B.T. со ссылкой на министра иностранных дел Ларса Лёкке Расмуссена.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как говорится в статье, соглашение о военном сотрудничестве с Вашингтоном (DCA, Defence Cooperation Agreement) было заключено между США и Данией в декабре 2023 года, и сейчас его ратификацию рассматривают в парламенте. Соглашение является «безотзывным в течение 10 лет» и предоставляет США «беспрепятственный доступ» к трем авиабазам — в Карупе, Скридструпе и Ольборге.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал желание захватить Гренландию и не исключил применения силы. Как пояснил Расмуссен в парламентском ответе, если дело дойдет до этого, возможен досрочный выход Дании из соглашения.

Разумеется, полная или частичная аннексия Гренландии Соединенными Штатами даст Дании право расторгнуть соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

Ларс Лёкке Расмуссен
министр иностранных дел Дании

Он также отметил, что Дания сможет досрочно аннулировать соглашение в случае выхода США из НАТО.

Трамп также поручил нацразведке США усилить сбор разведданных по Гренландии. На что глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила во время недавнего визита в Данию, что «друзьям и союзникам не следует шпионить друг за другом».

Критики соглашения недовольны тем, что американским солдатам, находящимся в Дании, предоставлено слишком много полномочий, отмечает издание. Но, несмотря на это, политическое большинство в датском парламенте хочет ратифицировать его.