СМИ: Дания расторгнет оборонное соглашение с США, если они захватят Гренландию

Как говорится в статье, соглашение о военном сотрудничестве с Вашингтоном (DCA, Defence Cooperation Agreement) было заключено между США и Данией в декабре 2023 года, и сейчас его ратификацию рассматривают в парламенте. Соглашение является «безотзывным в течение 10 лет» и предоставляет США «беспрепятственный доступ» к трем авиабазам — в Карупе, Скридструпе и Ольборге.