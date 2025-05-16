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СМИ: представитель Турции покинет российско-украинские переговоры после приветствия

Представитель Турции выступит с приветствием на запланированных в Стамбуле в пятницу переговорах РФ и Украины. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что турецкий представитель поприветствует делегации Украины и России и покинет переговорный зал. Это будут прямые переговоры, пишет «Интерфакс».

Источник агентства также сообщил, что российская делегация выступила против того, чтобы на встрече были представители США.

Переговоры между представителями России и Украины должны были начаться 15 мая в президентском дворце Долмабахче, но были перенесены на день. В четверг поздно вечером глава российской делегации Владимир Мединский заявил журналистам, что представители России будут ждать украинскую делегацию в Стамбуле с 10 утра.