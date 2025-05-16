СМИ: представитель Турции покинет российско-украинские переговоры после приветствия

Переговоры между представителями России и Украины должны были начаться 15 мая в президентском дворце Долмабахче, но были перенесены на день. В четверг поздно вечером глава российской делегации Владимир Мединский заявил журналистам, что представители России будут ждать украинскую делегацию в Стамбуле с 10 утра.