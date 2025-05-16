«Ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают». Лукашенко прокомментировал учения Беларуси и России «Запад-2025»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым 16 мая высказался об учениях Беларуси и России «Запад-2025», которые в том числе пройдут и на белорусской территории, пишет БелТА.
— Хочу сказать, что к учениям мы готовы. Ничего ни от кого не скрываем, — уточнил глава государства.
Александр Лукашенко добавил, что стороны демонстрируют открытость, что указанные учения носят оборонительный характер.
— И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. Ну, это их дело. Пусть думают, — подчеркнул президент Беларуси.
По его словам, было принято решение на уровне президентов по проведению учений. Глава государства заметил, что с президентом России Владимиром Путиным данный вопрос обсуждался.
— Что касается нашей части, на полигонах Беларуси, мы готовы. Мы готовы к тому, чтобы, куда надо, вылететь по плану на полигоны России, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.
Президент Беларуси сказал и о готовности принять российские войска, провести совместные учения совместной группировки войск, созданной в Союзном государстве. Лукашенко отметил:
— В этом плане Россия может не беспокоиться. Мы очень прилично подготовимся. Наша белорусская часть, как и на параде, не будет смотреться хуже других элементов.
Ранее Минобороны Беларуси сказало, что учение с Россией «Запад-2025» пройдет в середине сентября.
Тем временем три крупных учения ОДКБ пройдут в Беларуси в 2025 году.
Вместе с тем глава Минобороны Хренин отреагировал на выдачу €2 млрд Украине на вооружение.