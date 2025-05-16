Молдавия разместит у себя консультативную группу Бундесвера

По словам главы ведомства, заключение договора упрочит стратегическое партнерство республики с Германией, сообщает «Интерфакс». Носатый уточнил, что представители Бундесвера будут помогать молдавским вооруженным силам модернизировать систему обороны, в том числе оптимизировать инфраструктуру, улучшать условия военной службы и увеличивать интерес общества к службе в армии. Министр также поблагодарил Минобороны Германии «за прочное сотрудничество и постоянную открытость».
Подписание соглашения между Молдавией и Германией состоялось в Берлине 15 мая, куда Анатолий Носатый прибыл для участия в мероприятии ООН. Представители оборонных ведомств европейских государств на встрече Организации объединенных наций обсуждали совместное участие в миротворческих операциях.
Глава Минобороны Молдавии в ходе рабочих сессий обратил внимание коллег на вклад республики в проведение международных миссий, включая отправку молдавских военных в качестве наблюдателей в Косово, Ливан, Боснию и Герцеговину, Южный Судан, Центральноафриканскую Республику. Носатый также подтвердил стремления Молдавии участвовать в поддержании мира и стабильности, а также в усилении сотрудничества с «внешними партнерами».
7 марта 2024 года Молдавия подписала договоренность о сотрудничестве в области обороны и экономики с Францией. Согласно документу, Молдавия обязалась создать условия для размещения французской военной миссии. Представители молдавской оппозиции тогда заявили, что дислокация военных из Франции на территории республики является нарушением «конституционного нейтралитета Молдавии». Позже выяснилось, что с военной миссией в Молдавии находится всего один офицер с аккредитацией во французском посольстве.