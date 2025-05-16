Молдавия разместит у себя консультативную группу Бундесвера

7 марта 2024 года Молдавия подписала договоренность о сотрудничестве в области обороны и экономики с Францией. Согласно документу, Молдавия обязалась создать условия для размещения французской военной миссии. Представители молдавской оппозиции тогда заявили, что дислокация военных из Франции на территории республики является нарушением «конституционного нейтралитета Молдавии». Позже выяснилось, что с военной миссией в Молдавии находится всего один офицер с аккредитацией во французском посольстве.