Воздушные силы ВСУ сообщили о потере еще одного истребителя F-16

Первые истребители Украина получила в конце июля 2024 года. Их договорились размещать «в 40 километрах или более» от линии фронта, чтобы их не уничтожили российские военные, заявлял главком ВСУ Александр Сырский. Как сообщали источники The Economist, украинская сторона получила тогда первые 10 самолетов, а всего ВСУ обещали передать 79 таких истребителей. Самолеты решили поставить Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Дания. Источники The Wall Street Journal уточняли, что F-16 оснастят ракетами класса «воздух-воздух» AMRAAM и «воздух-земля» AGM-88 HARM.