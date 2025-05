Воздушные силы ВСУ сообщили о потере еще одного истребителя F-16

Впервые о поражении украинского F-16 стало известно в конце августа прошлого года. Как сообщали источники газеты The Wall Street Journal, самолет потеряли якобы из-за ошибки пилота. Президент Украины Владимир Зеленский тогда уволил командующего авиацией ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука. Источники The New York Times тогда отмечали, что истребитель могли сбить сами украинцы из зенитно-ракетного комплекса Patriot.